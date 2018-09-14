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Eren Erdem Avrupalıları duruşmaya davet etti

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, MİT TIR'ları ihaneti davasında tutuklu yargılanan CHP milletvekili Eren Erdem'in duruşmaya Avrupalı parlamenterleri çağırdıklarını açıkladı.

14 Eylül 2018 Cuma 14:10
Eren Erdem Avrupalıları duruşmaya davet etti

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, tutuklu yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in 19 Eylül’de İstanbul’da görülecek duruşmasına, Avrupalı parlamenterleri çağırdıklarını bildirdi. 

CHP'DEN YİNE AYNI TERANE

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in "siyasi nedenlerle hapiste olduğunu" öne sürdü.

Erdem'in tek kişilik hücrede tutulduğunu ve Adalet Bakanlığının birçok milletvekilinin ziyaretine izin vermediğini iddia eden Gökçen, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak çeşitli siyasi geleneklerden gelen ve insan hakları konusunda çalışan Avrupa parlamenterlerinin Eren Erdem’in 19 Eylül günü Çağlayan’daki duruşmasında bulunarak yakından gözlem yapmalarını talep ettik. Bir süredir mektupla ve ziyaret eden avukat arkadaşlarımızın notları aracılığıyla haberleşiyorduk. Bizler de bu kez mektubun diğer ucunda değil, 19 Eylül’de Eren Erdem’in yanında olacağız. Avrupalı parlamenterlerle ayrıca temaslarımız da olacak, Türkiye ve Avrupa'da insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarımızda daha fazla iletişim içinde bulunacağız.”

Açıklamada, Avrupa Parlamentosunun İnsan Hakları Alt Komisyonunun görevlendirmesiyle Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunacak heyette, Avrupa Parlamentosunda Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan Soraya Post, Liberal Demokratlar Grubundan Marietje Schaake ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun Müslüman Topluluklar temsilcisi Wajid Khan'ın yer alacağı bildirildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 14:10
  1. İstanbul
  2. Gökçe Gökçen
  3. Eren Erdem
  4. CHP

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