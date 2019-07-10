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Eren Derdiyok, Göztepe'de

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
Eren Derdiyok, Göztepe'de

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine BSC Old Boys takımında başladı. 2006-2009 yıllarında Basel takımının formasını giyen ve sonra Almanya'da Bayer Leverkusen ve 1899 Hoofenheim'da mücadele eden golcü futbolcu Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Kasımpaşa'da başladı. Daha sonra Galatasaray'a transfer olan Eren Derdiyok Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da çıktığı 117 maçta 40 gol kaydetti.

Golcü futbolcu geçen sezonun ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 7 gol atmış ancak devre arasında kadro dışı bırakıldıktan sonra ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
  1. Eren Derdiyok
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG

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