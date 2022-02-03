Eren Bülbül'ün ailesine 10 bin TL aylık bağlandı

Gölbaşı Belediye Meclisini temsil eden AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, geçen ayki olağan toplantıda, Trabzon Maçka'da kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e ömür boyu aylık bağlanması için önerge verdi. Bu talep, komisyonda görüşüldükten sonra rapor hazırlandı.

Belediyenin bu ayki olağana toplantısında ise karar çıktı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Ayşe Bülbül'e, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in görev süresi boyunca aylık 10 bin lira maaş bağlanacak.

12 kardeşinin bakımı için...

Bu kararla ilgili açıklama yapan AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fatih Yaşlıoğlu "Devletimiz şehidimizin ailesine de sahip çıkmakta ve her şehit ailesinde olduğu gibi bütün ihtiyaçları karşılanmaktadır. 15 yaşında sorumluluk hissederek devletin bekası ve milletin huzuru için hiç düşünmeden canını feda eden Eren Bülbül'ün bizlere emaneti olan 12 kardeşi için anne Ayşe Bülbül'e aylık 10 bin lira verilmesi değerlidir" dedi.

"Çorbada tuzumuz olsun istedik"

MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Murşit Gülhan da "Eren Bülbül, 'Önce ülkem ve devlet sonra ben ve ailem' demiştir. Devlet şehidine sahip çıkmış, geride bıraktığı yakınlarının hayatını sürdürmesi için şefkat elini uzatmıştır. Borçlu olduğumuz Eren Bülbül'ün geride bıraktıklarının yarınları için devletimizin yanında durup bütün imkanlarımız ile çorbaya tuz koyalım istedik" diye konuştu.