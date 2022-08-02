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Gündem Eren Abluka 27 operasyonunda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

Eren Abluka 27 operasyonunda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı "Siirt'in Pervari ilçesinde Eren Abluka 27 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 09:18:00 -
Eren Abluka 27 operasyonunda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Siirt'in Pervari ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka-27 operasyonunda Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun M-16 silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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Yorumlar

099

işte öyle aklını kullanmayani abd şeytani dolgu malzemesi olarak kullanır
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