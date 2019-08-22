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Ereğli Belediyesinden sünnet şöleni

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde yüzlerce çocuk sünnet ettirilirken, çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
Ereğli Belediyesinden sünnet şöleni

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde yüzlerce çocuk sünnet ettirilirken, çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da sünnet şöleninde aileleri ve çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Oprukçu, Ereğli’nin bugünün ve yarınlarının teminatı olan çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtirken onları ve ailelerini tebrik etti. Sünnet şöleninde konuşan Başkan Oprukçu, “Ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği, Ereğlimizin geleceği olan çocuklarımızı ihmal etmemiz söz konusu olamazdı. İnşallah onların geleceğini hayırlısıyla inşa etme mecburiyetimizin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Geleceğin teminatı olan çocuklar için her türlü hizmete hazırız. Yüzlerce çocuğumuzu sünnet ettirdik, bu kapsamda da onların giyinmesine, kuşanmasına vesile olduk” ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından Başkan Oprukçu, organizasyonda emeği geçen paydaşlara plaketlerini takdim etti. Başkan Oprukçu daha sonra sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Düzenlenen sünnet şölenine, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ereğli İlçe Başkanı ve yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:22
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