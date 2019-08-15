0553 313 94 23

Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya geçti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak için mobil uygulamaya geçti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya geçti

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi vatandaşların daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak için mobil uygulamaya geçti. Uygulamaya geçmesiyle birlikte vatandaşlar belediye haberlerini, cenaze duyurularını, güncel hava durumu, ilanlar gibi bilgilere cep telefonlarından bir tıkla ulaşabilecek.


Hizmetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğlimize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda Birlikte yönetelim prensibi ile hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerine kulak vermeye devam ediyoruz. Bu noktada Belediyemize ulaşmaları kolaylaştırmak adına birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizle iç içeyiz, kapımız her zaman açık bunun yanı sıra başlattığımız bu uygulama ile de bir tık uzaklarında olacağız. Telefonlarına App Store ve Play Store’dan indirecekleri bu uygulamamız ile birçok bilgiyi alabilecek, işlem yapabilecekler. Ayrıca bizzat şahsıma mesaj yazarak istek, talep ve önerilerini sunabilecekler” ifadelerini kullandı.


Mobil uygulamayla birlikte vatandaşlar belediye haberlerini, cenaze duyurularını, güncel hava durumunu, ilanlar gibi bilgilere cep telefonlarından bir tıkla ulaşabilecek, bunun yanında bizzat başkana mesaj atabilecek. Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü kuracak her türlü hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Oprukçu, “Belediye ile vatandaş ayrılmaz bir bütündür. Her hizmetimizde hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu gözetiyoruz. Huzur şehri Ereğli’yi inşa etmek hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda hemşehrilerimizin de desteğini almak bizlerin mutluluk kaynağı olmaktadır. Bundan sonraki süreçte de her daim onlarla iç içe olmaya devam edecek modern hizmetlerle hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi
    1. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    2. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    3. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    4. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    5. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    6. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    7. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    8. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    9. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    10. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    11. Tahrip edilen iskele onarıldı
    12. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    13. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    14. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    15. Yenişehir’e yeni komutan
    16. Koca çınarların piknik keyfi
    17. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    18. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    19. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    20. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    21. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    22. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    23. Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık..
    24. GRAFİKLİ - 5 soruda Keşmir sorunu
    25. Daday’da Kalem Mahallesi Cami modern..
    26. Kars'taki arazi kavgası
    27. Aç kalan ayı, merada otlayan..
    28. Kick Boks Şampiyonasının yeri değişti
    29. İşçi Partisinden, Johnson’u..
    30. "İşkolikliğin sebebi dikkat eksikliği..
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması