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Ereğli Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu başkanlığında gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:05
Ereğli Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu başkanlığında gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen toplantıda 1 Ağustos Perşembe günü belediye binası içerisinde Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken’e görevi başında silahlı saldırıya uğraması hakkında ek gündem maddesi görüşüldü. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Mahmut Altınkaya’nın önergesi ile ek gündem oluşturulan konuya ilişkin Ereğli Belediye Meclisi oy birliği ile çirkin saldırıyı kınama kararı aldı. Meclis üyelerinin oy birliği ile saldırıyı kınarken meclis başkanlığına kamuoyuyla paylaşılması talebi ile bir bildiri sundu.


Meclis toplantısında sunulan bildiri de, “Bildiğiniz gibi, geçen hafta belediye binamızda, belediye başkan yardımcımız Osman Nuri Atçeken silahlı saldırıya uğramıştır. Alçakça yapılan bu saldırının önceden tasarlandığı ve planlı bir şekilde yapıldığı başta kamera kayıtları olmak üzere bütün somut delilleriyle ortadadır. Saldırgan, 8 Nisan’da henüz mazbatayı aldığımız gün kardeşi ve babasıyla birlikte, belediyemize ait olan 15 Temmuz Şehitler Otoparkı ve çay ocağına gelerek, oradaki belediye çalışanlarımıza cebir kullanmak suretiyle, hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde işletmemize el koymaya, çökmeye cüret etmişlerdir. Yine aynı saldırganlar Belediyemize ait olan Eski Buğday Pazarı’nda ki iş merkezimizde bir dükkanı işgal ederek ruhsatsız ve hukuksuz bir şekilde kumar oynattıkları bir kahvehane açmışlardır. Encümen kararıyla bu işgale de son verilmiştir. Emniyete, konuyla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmasına rağmen tehditler olay gününe kadar devam etmiştir. Belediyemiz böyle bir zorbalığa geçit vermediği için de, bunu hazmedemeyen şehir eşkıyaları bu alçak saldırıyı tertiplemişlerdir. Şunu bütün hemşehrilerimizin bilmesini isteriz ki, bu saldırının muhatabı Osman Nuri Atçeken’den önce Ereğli Belediyesidir, Belediye Meclisidir ve bütün Ereğli halkıdır. Biz, Ereğli Belediye Meclis üyeleri olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, belediye başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:05
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