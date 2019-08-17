Erdoğan'la Siirtli vatandaşın telefon görüşmesi güldürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Siirtli bir vatandaşın arasında geçen telefon görüşmesi herkesi güldürdü.17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:21
Sezai Erhan Yeni Akit
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’yı arayarak Kurban bayramını tebrik etti.
Ilıcalı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuştuğunu duyan çevredekiler Ilıcalı’nın yanına gelerek Erdoğan’la konuşmak istedi. Talepleri geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin bayramını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyiyim kayınço
Görüşme esnasında Siirtli bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Nasılsın enişte?” diye seslenmesi görüşmeye adeta renk katarken, Erdoğan’ın verdiği karşılık da bir o kadar ilginç oldu. Erdoğan kendisine hal hatır soran Siirtli vatandaşa,”İyiyim Kayınço” diye cevap verdi. Ilıcalı’dan Erzurum’la ilgili bilgiler alan Erdoğan, “Erzurum güzide bir şehrimiz. Bizim adeta kalemizdir” dedi.
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