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Erdoğan'la Putin'den helikopter başında pazarlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanan helikopter pazarlığı kameralara yansıdı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Havacılık Fuarı'nda kameralara yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erdoğan, fuarda sergilenen geniş oturum alanına sahip bir helikopteri inceledi ve fiyatını sordu.

Helikopter alana limuzin hediye

Rus lider Putin bu soru üzerine "8 milyon dolar, Bunun yanında arabamız hediye." diye cevap verdi.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklife "Okey" dedikten sonra güldüğü görülüyor. Putin'in Erdoğan'a ücretsiz vermeyi teklif ettiği "Aurus" model limuzinin fiyatı ise yaklaşık 1,6 milyon lira.

Ortak üretim

İki lider, helikopterden önce Rus yapımı Aurus makam aracını incelemişti.

İki lider, makam aracının ortak bir şekilde üretime sokulabileceğini masaya yatırdı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:11
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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