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Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen SU-57 savaş uçağı ve dondurma diyaloğu görenleri güldürdü.

27 Ağustos 2019 Salı 17:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi. MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gezintiye çıkan iki lider SU-57 savaş uçaklarını inceleyip, Aurus makam aracı hakkında bilgi aldı. İkilinin daha sonra dondurma alırken ki esprili sohbeti kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vladimir Putin

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  • Adil düzen Adil düzen 28 dk önce
    liderler geziye cikti yazmişsınız yanliş çalışıyorlar diyecektinizgezmek ekrem başkanın işi hani hep elestriyorsunuz ya geziyor diye o bakumdan
  • Salih Kurukavak Salih Kurukavak 31 dk önce
    Donuz derisinden post olmaz gavurdan dost olmaz
  • Ahmet Y.Ahmet Y.36 dk önce
    Putin nin de, 1 su-57 alana 1 dondurma eşantiyon diyesiymiş :)))
  • yaşa paşam yaşayaşa paşam yaşa38 dk önce
    Mehmetçik 7 düvele karşı savaşırken ümmetin liderinin kardeş Rus İslam lideri Putin ile tatil keyfi. Erdoğan'ın diğer kardeşi Esad ile muhabbetini hatırlatıyor.

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