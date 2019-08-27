Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen SU-57 savaş uçağı ve dondurma diyaloğu görenleri güldürdü.27 Ağustos 2019 Salı 17:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi. MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gezintiye çıkan iki lider SU-57 savaş uçaklarını inceleyip, Aurus makam aracı hakkında bilgi aldı. İkilinin daha sonra dondurma alırken ki esprili sohbeti kameralara yansıdı.
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