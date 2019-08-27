Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen SU-57 savaş uçağı ve dondurma diyaloğu görenleri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi. MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gezintiye çıkan iki lider SU-57 savaş uçaklarını inceleyip, Aurus makam aracı hakkında bilgi aldı. İkilinin daha sonra dondurma alırken ki esprili sohbeti kameralara yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.