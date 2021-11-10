Erdoğan'la ne konuşacağını açıkladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmeye ilişkin “Şu anda konuşmanın, görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün 15.00'te Beştepe'de yapacağı görüşmeye ilişkin konuştu. Parti genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Şu anda konuşmanın, görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz" dedi. Türkiye'de denetlenemeyen bir başkanlık sistemi olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi yönetimini de eleştirdi.
Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesi, uzun süredir konuşulan "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?" sorusu gündeme gelmişti.