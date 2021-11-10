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Siyaset Erdoğan'la ne konuşacağını açıkladı
Siyaset

Erdoğan'la ne konuşacağını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yapacağı görüşmeye ilişkin “Şu anda konuşmanın, görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:10:00 -
Erdoğan'la ne konuşacağını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün 15.00'te Beştepe'de yapacağı görüşmeye ilişkin konuştu. Parti genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Şu anda konuşmanın, görüşmenin ne mahiyette olacağını kestirmek mümkün değil. Bazı endişelerimizi gündeme getireceğiz" dedi. Türkiye'de denetlenemeyen bir başkanlık sistemi olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi yönetimini de eleştirdi.

Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesi, uzun süredir konuşulan "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?" sorusu gündeme gelmişti.

 

 

 

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