Erdoğan'la ilgili bomba yazı! "Devamı gelecek" deyip açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Türkiye Yüzyılı programını değerlendirdi.

Selvi, şu andaki siyasi tabloyla ilgili "Bir yanda kucaklayıcı ve kapsayıcı bir siyaset öneren Erdoğan, diğer yandan kutuplaştıran, dışlayan, tehdit eden, parmak sallayan bir muhalefet var" yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın toplantıya bazı muhalif gazetecileri davet ettiğine dikkat çekerek, bu çağrının tek seferlik olmadığını belirten Selvi, "Erdoğan, Türkiye vizyonu ile ezberleri bozan bir çıkış yaptı. Ama bunun bir defalık bir hamle olmadığını belirtmek isterim. AK Parti kulislerinde, 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı. Devamı gelecek' deniliyor. Erdoğan bizi şaşırtmaya devam edecek" dedi.