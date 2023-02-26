  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında bunu yapacak
Siyaset

Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında bunu yapacak

AK Parti’de liste hazırlıkları başladı. AK Parti'nin yaklaşan seçimlerle ilgili atılacak adımların ele alındığı toplantısında, 3 dönemliklerle alakalı henüz bir karara varılmadığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:53:00 -
Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında bunu yapacak

AK Parti’de liste hazırlıkları başladı. Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre, AK Parti'nin yaklaşan seçimlerle ilgili atılacak adımların ele alındığı toplantısında, 3 dönemliklerle alakalı henüz bir karara varılmadığı ifade edildi.

Erdoğan’ın seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında açıklaması beklenirken, AK Parti’de milletvekili listeleriyle ilgili çalışmaların da başladığı öğrenildi.

AK Parti’de şimdiye kadar 12 il başkanı istifa ederken, geriye kalan 18 il başkanının ise, Erdoğan’ın seçim tarihini açıkladıktan sonra istifa süreçlerinin devam edeceği aktarıldı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aziz

dunyanin en iyi lideri ve ekibi bizde 
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23