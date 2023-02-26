Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında bunu yapacak
AK Parti’de liste hazırlıkları başladı. AK Parti'nin yaklaşan seçimlerle ilgili atılacak adımların ele alındığı toplantısında, 3 dönemliklerle alakalı henüz bir karara varılmadığı ifade edildi.
AK Parti’de liste hazırlıkları başladı. Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre, AK Parti'nin yaklaşan seçimlerle ilgili atılacak adımların ele alındığı toplantısında, 3 dönemliklerle alakalı henüz bir karara varılmadığı ifade edildi.
Erdoğan’ın seçim tarihinin 14 Mayıs olacağını önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında açıklaması beklenirken, AK Parti’de milletvekili listeleriyle ilgili çalışmaların da başladığı öğrenildi.
AK Parti’de şimdiye kadar 12 il başkanı istifa ederken, geriye kalan 18 il başkanının ise, Erdoğan’ın seçim tarihini açıkladıktan sonra istifa süreçlerinin devam edeceği aktarıldı.
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