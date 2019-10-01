Erdoğan'ın yüzde 50 artı 1 açıklaması ne oldu? Kabine revize edilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gündeme gelen önemli soruyu yanıtladı. Kabinede revizyon olacak mı? 50+1 için cevabı ne oldu? Kabinede değişime gidilecek mi? İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sormuş olduğu sorulara yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi konusuna ilişkin; "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." açıklaması yaptı.

Ardından iletilen "AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusuna; "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil." yanıtını verdi.

Süreç için; "40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusuna ise; "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var." şeklinde açıklamada bulundu.

Erdoğan yöneltilen "40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusuna; "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var." şeklinde bir açıklamada bulundu.