'Erdoğan'ın yerinde olmak istersiniz?' Erzurumlu gencin cevabı gündem oldu!
Erzurumlu bir gencin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olmak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu, vatandaşlar tarafından yorumlandı.
Erzurum'da bir sosyal medya kanalı, vatandaşlara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olmak ister misiniz?" sorusunu yöneltti.
Erzurumlu bir gencin verdiği, "Adam günde 3 saat uyku uyuyor. Sürekli çalışıyor. Ben yerinde olmak istemem." cevabı paylaşım rekoru kırdı.
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