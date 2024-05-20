"Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler” geyiği nihayet son bulacak! Ahmet Hakan, "Aman çok şükür" diyerek ilginç gelişmeyi duyurdu

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciler" temasıyla sıkça yapılan sözde şakalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun benzer bir uygulamaya başlamasıyla nedense sona erdi. İmamoğlu'nun da yurtdışı gezilerine "candaş" gazetecileri davet etmesi, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın da dikkatini çekti. “Artık bizim de binecek uçağımız var” duygusunun “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler” geyiğinin sonunu getireceğine işaret eden Hakan, yazısında şunları kaydetti:

" “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler” konulu geyikler çevirmeye bayılan gazeteciler vardır. Bunların işleri güçleri uçaktaki gazetecileri çekiştirmektir.

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Neyse ki artık bu çekiştirmenin, bu geyiğin de pek bir anlamı kalmadı.

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Çünkü Ekrem İmamoğlu da yurtdışı gezilerine özel uçak kaldırmaya ve uçağına gazetecileri almaya başlamış.

Roma’ya yapılan seferin tantanasını görüyoruz, okuyoruz.

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“Artık bizim de binecek uçağımız var” duygusu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler” geyiğinin sonunu getirecektir.

Aman çok şükür. Aman ne iyi."