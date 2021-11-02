  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın uçağında dikkat çeken isim
Gündem

Erdoğan'ın uçağında dikkat çeken isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için gittiği Roma'dan önceki akşam döndü. Erdoğan, dönüş yolunda uçaktaki basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken o anlardan bir de fotoğraf paylaşıldı. Karedeki dikkat çeken isim ise Melih Gökçek'in oğlu olan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:35:00 -
Erdoğan'ın uçağında dikkat çeken isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya gitti. Burada dünya liderleri ile ikili görüşmelere katılan Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı.

Uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı

Pazar akşamı yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ve zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gazetecilerle bir de fotoğraf çektirdi.

Sosyal medyadan paylaştı

Yayınlanan fotoğraftaki en dikkat çeken isim ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek oldu.

Beyaz TV'nin Genel Yayın Koordinatörü olan Osman Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "G20 Roma zirvesini izlemek için Roma'daydık. Türkiye'ye dönüşte Sn Cumhurbaşkanımızın uçakta yaptığı açıklamaları ve ayrıntılarını bu akşam 18.30 da Beyaz Ana Haber de konuşacağız İzlemeniz dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Diyet odemeye devam

Bu gokcek artik neler biliyorsa hukumet yetkilileri vazgecemiyorlar bundan
  • Yanıtla
Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!
Dünya

Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Türkiye'ye F-16 satışının, S-400'ler sebebiyle uygulanan CAATSA ..
Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...
Siyaset

Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan ..
Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!
Aktüel

Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!

​Harf inkılabı ile ilgili görüşlerini dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, harf inkılabının, Türkiye’de bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay