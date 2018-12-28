Erdoğan'ın sözlerinin ardından sınırda hareketlilik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamaların ardından, Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor. Gelen bilgiye göre, Suriye sınırına yeni askeri sevkiyat yapıldı.28 Aralık 2018 Cuma 15:55
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen askeri araçlar, Hassa ilçesinden harekete geçti.
Tank yüklü askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne ilerledi.
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