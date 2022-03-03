Erdoğan'ın sözleri faşist Fransızı kudurttu! 'Türkiye Avrupa Birliği'ne alınmasın diye her şeyi yapacağım'

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron'u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

"Entegrasyon desteği geri çekilmeli"

Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşı adımlar atacağını söyleyen Pecresse, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı" dedi.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan merkez sağcı Cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı olarak aday gösterilen ve anketlerde Macron'u yakından takip ettiği görülen Valerie Pecresse, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

"Entegrasyon desteği geri çekilmeli"

Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşı adımlar atacağını söyleyen Pecresse, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı" dedi.

Erdoğan AB'ye tepki göstermişti

Pecresse'in açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB üyeliği ile ilgili sözlerinin ardından geldi.

Bir savaşın içinde olan Ukrayna'nın AB üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerle ilgili olarak Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tepki göstermişti:

"1959-1963, O günden bugüne maalesef Türkiye, Avrupa Birliği'ne kabul edilmedi. Şu anda tabii Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu, Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma süreci... Biz kimseyi tabii 'Avrupa Birliği'ne alın, almayın' böyle bir gayretin içerisine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şu anda Ukrayna’'yı Avrupa Birliği'ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişmedir. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki; 'Acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz.' NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz, tam aksine biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk."