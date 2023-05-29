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Sosyal Medya Erdoğan'ın seslendirdiği "beraber yürüdük" şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı!
Sosyal Medya

Erdoğan'ın seslendirdiği "beraber yürüdük" şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 21:08:00 - 2023-05-29 21:25:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

Erdoğan ilk zafer konuşmasını Kısıklı'da yaptı.

Seçmenleri ile birlikte "Beraber yürüdük" şarkısını seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ile hazırlanan video klip sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Klipte Erdoğan'ın sesiyle birlikte ülke yapılan kutlamalar bir araya getirildi.

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