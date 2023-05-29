Erdoğan'ın seslendirdiği "beraber yürüdük" şarkısının klibi izlenme rekoru kırdı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
Erdoğan ilk zafer konuşmasını Kısıklı'da yaptı.
Seçmenleri ile birlikte "Beraber yürüdük" şarkısını seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ile hazırlanan video klip sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Klipte Erdoğan'ın sesiyle birlikte ülke yapılan kutlamalar bir araya getirildi.
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