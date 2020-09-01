Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balığa servet ödedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında 1.7 milyon TL ödeyerek bir kasa balık satın alan iş adamı Cemil Kazancı, yaptığı açıklamada "Öyle mi oldu. Ben ne aldığımın farkında değilim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Giresun'daki merkez balıkçı barınağında gerçekleştirilen 2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl yapılan mezatı tekrarlanması için Erdoğan'ın yanına geldi.

Bekir Pakdemirli, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı.

10 bin liradan başlayan mezatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bir kasa balığın satışa çıkarıldığı mezatı 1.7 milyon TL ile iş adamı Cemil Kazancı kazandı.

Mezatın ardından açıklama yapan Cemil Kazancı, "Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak" dedi.