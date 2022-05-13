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Dünya Erdoğan'ın restinin ardından NATO'dan dikkat çeken adım!
Dünya

Erdoğan'ın restinin ardından NATO'dan dikkat çeken adım!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 23:16:00 -
Erdoğan'ın restinin ardından NATO'dan dikkat çeken adım!

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarına İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz.

Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

 

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