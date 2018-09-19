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Erdoğan'ın resti sonrası dolar düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar, yüzde 1,8 düşüşle 6,27 seviyelerine kadar geriledi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:26
Erdoğan'ın resti sonrası dolar düştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kriz, mriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz.'' açıklamasından sonra dolar, yüzde 1,8 düşüşle 6,27'ye gerilerken, euro yüzde 3,5 azalışla 7,11'e düştü.

DÜN 6,38'DEN KAPATMIŞTI

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar, analistlerin direnç olarak niteledikleri 6,46 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6,38'den tamamlamıştı.

DOLAR VE EURODA DÜŞÜŞ

Dolar, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6,27'yi gördü. Dolar yüzde 1,7 değer kaybıyla 6,28'in altında dengelendi.

Euro yüzde 3,5 azalışla 7,11'den, sterlin de yüzde 1,5 değer kaybıyla 8,28'den işlem görüyor.

"MANİPÜLASYON YAPANLARA İNANMAYIN"

Başkan Erdoğan, ''Kriz, mriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bu ülkede Dolar ile Euro ile kira mira yok. Bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü vardır. Türk Lirası ile mağazanı kiraya verirsin alışverişini yaparsın.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:26
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