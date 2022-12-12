Erdoğan'ın oyları patladı! Son rakamlar açıklandı

“Siyasette bu kadar iddialı, erkenden konuşmak kolay değildir.” diyerek sözlerine başlayan Ayvalı, şöyle devam etti:

“Ama hem atmosferi okuduğumuzda hem de diğer seçimlerle tecrübe ettiğimizde ve kıyaslandığında ben bu seçimi Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı olmak üzere çok rahat alacağımızı beyan edebiliyorum.”

Elönü’nün “Herhangi bir rakam var mı?” sorusuna da yanıt veren Ayvalı, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımıza yüzde 54-55 bandında bir oy geleceğini düşünüyorum. En kötü ihtimal bugünün rakamları yüzde 52 civarında ama 55’e kadar alan açmamızın bir nedeni var. Biz şu an Cumhurbaşkanımızı tartabiliyoruz millet olarak. Ama karşı tarafı şu an tartamıyoruz. Aday çıkaramadı, seçimden sonra hükümeti nasıl oluşturacaklarına dair bir denklem çıkaramadı.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın rakipsiz olduğu, rakibi çıktığında daha pozitif ayrışacağı bir sürecin içerisindeyiz. Bu halde bile Cumhurbaşkanımızın anketlerde en kötü 52 bandında olduğunu görüyoruz. Onun 55 bandına gideceği ve rekor kıracağı bir seçim bekliyorum. Cumhur İttifakı da yakın bir oy oranıyla tecelli eder diye düşünüyorum. Şu an erkenden oy oranı söylemek zor ama verilere baktığınızda Cumhur İttifakı’nın son anketlerde 47-48 bandında oyu çıktı.

Bize böyle çok muhalif takılan, hatta Ekrem İmamoğlu veya Kemal Kılıçdaroğlu ile belli bir alışverişi de olan anketörler bile son dönemlerde kaygılarını dile getirmeye başladılar, anketlerde kısmi manipülasyonlar yapsalar da… Seçim yaklaştıkça daha doğrularını vermek durumunda kalacaklar."