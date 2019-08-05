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Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon mesajının ardından terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekildiği öne sürüldü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:25
Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılış töreninde, “Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık” açıklaması ve Türkiye'nin Menbic ve Fıratın Doğusuna yönelik operasyon sinyallerinin ardından, 'YPG'nin güçlerini Türkiye sınırdan çektiği' idda edildi.

Sınırdan çekilen birliklerin YPG'nin öncülüğünde bulunan Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) çatısı altında bulunan Sanadid milis güçleri olduğu bildirildi.

Haseke'de terör örgütü YPG'nin öncülüğünde bulunan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) çatısı altında bulunan Şamar aşireti mensuplarından oluşan Sanadid milis güçleri, Tel-Abyad'dan çekildi. Milislerin ve liderlerinin Rakka kentine çekileceği açıklandı.

Görüşmeler sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceklerini açıklamasının ardından güvenli bölge oluşturulması konusu gündeme gelmişti.

ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge görüşmeleri bugün saat 10.00'da başladı. Türkiye, Rojava'da oluşturulacak olan güvenli bölgede Kürt güçlerinin yer almasını istemiyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:25
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. ABD
  4. Suriye
  5. YPG
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Geliyoruz kaçın haaaaa.....Geliyoruz kaçın haaaaa.....26 dk önce
    Hep önceden haber verin böyle çekilsinler.Niye giriyoruz o zaman. Dostumuzumu kirmiyalim diyoruz. Bağıra bağıra biz geliyoruz...
  • PolatPolat33 dk önce
    Adamsın REİS durmak yok her zaman seninle senin yanındayız))))
  • Tr.Tr.34 dk önce
    Güç herşeydir... Amerikayı yola getirecek bu böyle biline...

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