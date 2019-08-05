Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon mesajının ardından terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekildiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılış töreninde, “Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık” açıklaması ve Türkiye'nin Menbic ve Fıratın Doğusuna yönelik operasyon sinyallerinin ardından, 'YPG'nin güçlerini Türkiye sınırdan çektiği' idda edildi. Sınırdan çekilen birliklerin YPG'nin öncülüğünde bulunan Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) çatısı altında bulunan Sanadid milis güçleri olduğu bildirildi. Haseke'de terör örgütü YPG'nin öncülüğünde bulunan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) çatısı altında bulunan Şamar aşireti mensuplarından oluşan Sanadid milis güçleri, Tel-Abyad'dan çekildi. Milislerin ve liderlerinin Rakka kentine çekileceği açıklandı. Görüşmeler sürüyor ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceklerini açıklamasının ardından güvenli bölge oluşturulması konusu gündeme gelmişti. ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge görüşmeleri bugün saat 10.00'da başladı. Türkiye, Rojava'da oluşturulacak olan güvenli bölgede Kürt güçlerinin yer almasını istemiyor.

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