  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın müjdesi sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama: Cuma gününü iple çekiyoruz
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama: Cuma gününü iple çekiyoruz

İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz" sözleri sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından bir paylaşıdma bulundu. Altun yaptığı paylaşımda "Cuma gününü iple çekiyoruz..." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:35:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık dev yatırımla kurulan İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, "Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyecanlandıran açıklamaları sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun yaptığı paylaşımda, "Cuma gününü iple çekiyoruz..." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti. ..
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm

Kendisi ve ailesiyle ilgili iftirasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 milyon TL’lik tazminat davası açtığı CHP Genel Başka..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı