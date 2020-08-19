Erdoğan'ın müjdesi sonrası Fahrettin Altun'dan açıklama: Cuma gününü iple çekiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık dev yatırımla kurulan İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, "Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyecanlandıran açıklamaları sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun yaptığı paylaşımda, "Cuma gününü iple çekiyoruz..." dedi.