Erdoğan’ın müjdesi sağlıkçılara umut oldu

YENİ AKİT ANKARA

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 40 bin sağlık çalışanı istihdamı müjdesi, tüm sağlık çalışanlarına umut oldu” dedi.

Genel Başkanı Semih Durmuş, Kırıkkale Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı.

“Sahanın yangını hemen söndürülmelidir”

Her platformda sağlıktaki istihdam yetersizliğini dile getirdiklerini ve atama yapılması için mücadele verdiklerini kaydeden Durmuş, “Sağlık stratejik bir alan. Pandemi sürecinde bunu bir defa daha gördük. Alt yapı yatırımları insan kaynağı ile desteklenmediği sürece sağlıkta başarıdan söz edemeyiz. Pandemiyle birlikte sağlık çalışanları yoğun iş yükü altında ezildi. Sağlık-Sen olarak yoğun çaba harcadığımız ve neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 40 bin sağlık çalışanı istihdamı müjdesi, tüm sağlık çalışanlarına umut oldu. Atama yapılacak branşlar bir an önce belirlenmeli ve atama takvimi daha fazla vakit kaybetmeden açıklanmalıdır. Sahanın yangını hemen söndürülmelidir” ifadelerini kullandı. Düzenli olarak her yıl 60-70 bin alım yapılmasıyla birlikte sağlıkta istihdam açığının 5 yılda önemli ölçüde kapanacağına vurgu yapan Durmuş, bu konudaki mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.