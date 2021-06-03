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Gündem Erdoğan'ın müjdesi öncesi Bakan Dönmez'in paylaşımı heyecanlandırdı!
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi öncesi Bakan Dönmez'in paylaşımı heyecanlandırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili Cuma günü vereceği müjdeye ilişkin paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 23:03:00 - 2021-06-03 23:17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol ve doğal gaz arama çalışmaları konusunda "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözlerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşları heyecanlandırdı. 

Erdoğan müjdeyi Cuma günü duyuracak

Geçen yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, herkes yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vereceği müjdeye kilitlendi.

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Bakan'ın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

Fahrettin Altun: Geri sayım başladı

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.

 

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Yorumlar

B.b

inşallah ülkemize bol bereket getirir AMİN
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AHMET E.

YAŞA AK PARTİ VAROL AK PARTİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ....GERİSİ TEFERRUATTIR KİM NE DERSE DESIN.BU GÜNE KADAR YAPILAN VE YAPILACAK OLANLARA MUHALEFETİN HAYALİ BİLE ULAŞAMAZ ULAŞAMADI DA.
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