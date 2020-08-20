Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını gerçekleştirdiği Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, güneş teknoloji panelleri fabrikasını açılışıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Dün her açıdan çevreci, modern, sektörün öncüsü olacak bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşadık. Türkiye’nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisinin ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Müjde çıkışı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma gününü işaret ederek ‘Türkiye’ye çok büyük bir müjde vereceğiz’ açıklaması ülke sınırlarını aşarak dünyada da çok tartışılanlar arasına girdi. Birçok kişi önemli tahminlerde bulunarak Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulduğunu öne sürüyor.

İletişim Başkanlığından önemli çağrı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise basında yayılan iddialar sonrası ‘Spekülasyonlara kulak asmayın’ açıklaması yaptı.