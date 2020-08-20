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Gündem Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi bulundu iddiaları kentte yaşayan vatandaşlarda büyük bir heyecana neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:39:00 -
Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında 21 Ağustos Cuma günü büyük bir müjde açıklayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası çok sayıda vatandaş, "doğalgaz ya da petrol bulundu" değerlendirmesinde bulunurken bir kentimizde ise büyük bir heyecan başladı.

Zonguldak'ta büyük heyecan

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih Karadeniz'de Zonguldak açıklarında bulunan Tuna-1 alanında 15 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi "Zonguldak'ta doğalgaz rezervi bulundu" iddialarını güçlendirirken, kentte yaşayan vatandaşlar büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamayı beklemeye başladı. 191 yıl önce taşkömürünün bulunmasıyla birlikte ülkemizde enerjiye başkentlik yapan Zonguldak kentimiz şimdi de doğalgaz rezervi mutluluğuna hazırlanıyor.

"Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur"

İddiaları güçlendiren bir açıklama da CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan geldi. CHP'li vekil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğummuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir" ifadelerini kullandı.

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