Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması enerji hisselerini uçurdu

Dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü bir müjde açıklayacağını duyurdu.

Hisseler uçtu

Erdoğan’ın konuşması bir anda tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Erdoğan’ın ‘müjde’ açıkalaması sonrası dolar ve altında düşüş yaşanırken “Akdeniz’de doğalgaz veya petrol bulunduğu” beklentisiyle borsada enerji hisseleri değer kazanmaya başladı. TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisselerinde dün yaşanan yukarı yönlü seyir bugün de sürdü.

Erdoğan’ın konuşması sonrası dün saat 16:00 itibariyle TÜPRAŞ ve PETKİM'in hisselerinde meydana gelen yükseliş bugün itibariyle de trendini sürdürdü.

Dün yüzde 8'e varan yükselme kaydeden TÜPRAŞ hisseleri 20 Ağustos itibariyle yüzde 3,2 yükselerek 90 TL'yi test etti.

Yine Erdoğan’ın dün yaptığı açıklama sonrası 9,87'ye varan ciddi bir yükseliş kaydeden PETKİM’in hisseleri bugün de yüzde 5,67 büyüyerek 4,54 TL'ye çıktı.