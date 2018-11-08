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Erdoğan'ın masasındaki ankette dikkat çeken 4 isim! Nihat Zeybekci sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki ankette, İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Süleyman Soylu, İzmir'de ise Mehmet Özhaseki ismi çıktı. Seçim anketi sonuçlarına göre Nihat Zeybekci de Denizli’de ön sırada.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:12
Erdoğan'ın masasındaki ankette dikkat çeken 4 isim! Nihat Zeybekci sürprizi

AK Parti kurmayları, mart ayındaki seçimler için yaptığı aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Anketlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de ismi yer alıyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin kurmaylarıyla seçim hazırlığı toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal katıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, yerel yönetimler başkanlığının iki aydır yaptığı saha analizleri ve anket çalışmaları rapor halinde Erdoğan'a sunuldu. 3 büyük şehirde yapılan anket çalışmaları ise ayrı bir dosya halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi.

"En fazla 2 vekil aday gösterilebilir"

Edinilen bilgiye göre sunumda yer alan anketlerde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul, Ankara ve İzmir'de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Ankara'da önde. AK Parti Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci'nin ismi de Denizli'de ön sıralarda. Erdoğan'ın toplantıda, Meclis aritmetiğine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapılabileceği görüşünü tekrarladığı öğrenildi.

20 il ve 250 ilce Başkanı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, belediye başkanı aday adayı olmak için istifa edecek il ve ilçe başkanlarının da listesi sunuldu. Anketlerde öne çıkan isimler sonucu oluşturulan listede 20 il başkanı ve 200 ilçe başkanının yer aldığı öğrenildi. İstifa eden teşkilat başkanlarının yerine daha önce olduğu gibi vekaleten değil asaleten atama yapılacak. Bu yöntemle seçim çalışmaları sırasında sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacak.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:12
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  11. Seçim anketi

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