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Gündem Erdoğan'ın masasına geliyor! PKK'yı bitirecek strateji
Gündem

Erdoğan'ın masasına geliyor! PKK'yı bitirecek strateji

Kabine toplantısının ana gündemi, terör örgütüne yönelik önümüzdeki dönemde yapılacak muhtemel operasyonlar ile koronavirüsle mücadele olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 07:33:00 -
Erdoğan'ın masasına geliyor! PKK'yı bitirecek strateji

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantının ana gündem maddesi, terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın Gara'da bir mağarada alıkonularak şehit edilmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz” sözlerinin ardından, örgüte yönelik önümüzdeki dönemde yapılacak muhtemel operasyonlarla ilgili Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Yine, kabinenin önemli gündem maddelerinden bir diğeri koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, alınan önlemlerin koronavirüs tablosuna yansıması, yerli aşı çalışmaları, mutant virüs ve bugüne kadar yapılan aşılama ile ilgili bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda ayrıca, il bazında kademeli esnemenin hangi kriterlere bağlı hayata geçirileceği de konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak metni sunulan hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reform çalışmaları da kabine toplantısında masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan'ın tüm siyasi partilere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere çağrıda bulunduğu ‘yeni anayasa’ da toplantıda gündeme gelecek. Ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı kabine toplantısında, dolar kurunun 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek. Yine, bir önceki kabine toplantısının da gündeminde olan gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili atılan adımlar da ele alınacak.

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