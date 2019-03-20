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Erdoğan'ın makalesi basın özgürlüğü düşmanlarını kudurttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington Post'ta yayımlanan makalesi sonrası basın özgürlüğü düşmanları adeta kudurdu.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:35
Erdoğan'ın makalesi basın özgürlüğü düşmanlarını kudurttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlıklı makalesi ABD'nin Washington Post gazetesinde yayımlandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 50 Müslüman'ın şehit edildiği alçak saldırıyı 'terör' olarak tanımlamayan İslam düşmanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Hristiyan terörüne "Elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize karşı düşmanlığını en kanlı şekilde oraya seriyor. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz" ve "Dedeleriniz gibi sizi de tabutta geri göndeririz" gibi ifadelerle tepki gösteren Erdoğan'ın kalema aldığı makale sonrası basın özgürlüğü düşmanları adeta kudurdu.

Makeleyi yayımlayan Washington Post'u da hedef tahtasına oturtan karanlık zihinler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düşmanlıklarını şu ifadelerle gözler önüne serdi.

'Ordoliberal' isimli kullanıcı "Ne halt yemeye Erdoğan'dan makale yayımlıyorsunuz" derken, 'Heavenlybreez' ise "Erdoğan gazetenizde o kadar sık yazıyor ki!!!! Editör mü aldınız!!!" şeklinde ifadeler kullandı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Washington Post

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  • BozoğluBozoğlu43 dk önce
    Yürü reis bu millet ve mazlumlar.vebütün millet size duacı..

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