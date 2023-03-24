Erdoğan’ın "listesi" sızdı! İşte bakanlar! Bu gerçekten doğru mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “17 kabine üyemize değişik illerde görevler vereceğiz, büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir” dedi. Kulislere göre, bakan adaylıklarında depremden zarar gören 11 il öncelikli olacak.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’ta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’da, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Şanlıurfa’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın da Osmaniye’de milletvekili adayı yapılacağı belirtiliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ise İstanbul birinci bölgeden liste başı olacağı kaydediliyor. Kurum’un 2024 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday yapılacağı ifade ediliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Adana, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un İstanbul, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Trabzon, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Diyarbakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Kocaeli ya da Bursa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Manisa, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Ankara ya da Tokat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İzmir ya da İstanbul listelerinde yer alması bekleniyor.

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