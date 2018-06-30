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Erdoğan'ın kazanması çok koydu: Türkiye saldırıya uğrarsa destek vermeyelim

Hollanda'da koalisyon ortağı CU'nun lideri Gert-Jan Segers, olası bir saldırı hâlinde, ülkesinin Türkiye'ye destek vermemesi gerektiğini savundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 23:23
Erdoğan'ın kazanması çok koydu: Türkiye saldırıya uğrarsa destek vermeyelim

Koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert-Jan Segers, NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi.

"AB İLE ÜYELİK SÜRECİ DURDURULSUN"

BBC Türkçe’nin haberine göre Segers, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yle tam üyelik müzakerelerini durdurmasını da istedi.

NATO 5. MADDEYİ YOK SAYDILAR

Gerekçe olarak da Afrin’deki teröristlerin hedef alındığı Zeytin Dalı Harekâtı’nı gösterdi.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

Hollanda'da 24 Haziran için sandık başına giden seçmenler yüzde 73 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 23:23
  1. Ankara
  2. 'Türkiye saldırıya uğrarsa destek vermeyelim'
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YORUM YAZ

  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu5 sa önce
    Kendisi himmete muhtaç bir dede, kaldı ki başkasına himmet ede.
  • AbdoAbdo5 sa önce
    Ayağımızın altında engel olmayında desteğinize ihtiyacımız falan yok.
  • YavuzYavuz5 sa önce
    Zaten destek vermiyorsunuz .... hollandası.
  • Ruhi Ruhi 5 sa önce
    Esek gibi destek vereceksin aslinda sizin destekinize ihtiyaçimiz yok da is olsun bay serefsiz köpek
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