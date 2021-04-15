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Gündem Erdoğan'ın karşısında adayların şansı ne olur? Abdülkadir Selvi, anketi paylaştı
Gündem

Erdoğan'ın karşısında adayların şansı ne olur? Abdülkadir Selvi, anketi paylaştı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Optimar’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında şubat ayı anketini paylaşarak önemli değerlendirmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 22:10:00 -
Erdoğan'ın karşısında adayların şansı ne olur? Abdülkadir Selvi, anketi paylaştı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Optimar’ın Cumhurbaşkanlığı yarışında şubat ayı anketini paylaşarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Selvi'nin Başkan Erdoğan'ı 4 adayla kıyasladığı "Hoşgörülü Başbakan" başlıklı bugünkü köşe yazısından ilgili bölümü:

Kim aday olursa

Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında kim aday olursa şansı ne olur, sorusuna yanıt arıyorum. Optimar’ın şubat ayı anketinden bazı verileri paylaşmak istiyorum.

Erdoğan-Mansur Yavaş

Mansur Yavaş, Erdoğan ile yarışta en öne çıkan isim olarak gözüküyor. Erdoğan yüzde 41.2 alırken Mansur Yavaş yüzde 36.7’ye ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.1 ediyor.

Erdoğan-İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu gerilemesine rağmen yine de önemli bir orana ulaşıyor. Erdoğan yüzde 42.5 alırken İmamoğlu yüzde 34.6’yı buluyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.9’a ulaşıyor.

Erdoğan-Akşener

Meral Akşener son dönemde bir tırmanış içinde görülüyor. Akşener yüzde 27 alırken Erdoğan yüzde 43.6’ya ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 29.5.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yüksek oranlardan birine Kılıçdaroğlu ile yarışta ulaşıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 27 alırken Erdoğan yüzde 44.7’yi buluyor. Kararsızlar ise yüzde 28.3’le yüksek bir oranda seyrediyor.

Bu tabloya göre Kılıçdaroğlu’yla yarışmayı en çok Erdoğan ister.

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Yorumlar

Ahmet

Dikkat erdoğanın karşısına boş ceket koysalar kazanacak duruma geliyorlar bunda saz ekibinin katkısı çok .
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Eyt

5 oyum var 16 yıldır akp ye verdim bundan sonra asla akp hukumetinin suriye politikasindan dolayı 10 yildir besliyoruz mahallemizi maf ettiler
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