  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'ın İzmir mitingi batıyı panikletti! BBC'nin haberi tam bomba
Siyaset

Erdoğan'ın İzmir mitingi batıyı panikletti! BBC'nin haberi tam bomba

Yeniakit Publisher
2023-04-30 10:41:00 -
Erdoğan'ın İzmir mitingi batıyı panikletti! BBC'nin haberi tam bomba

İngiliz BBC hazırladığı analiz haberinde; mitinge güçlü bir katılım olduğunu yazarken, Başkan Erdoğan'ın dakikalar boyunca yine güçlü bir ses tonuyla konuştuğuna vurgu yaparak, muhalefeti endişelendiren ve destekçilerine güven veren bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde büyük bir kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinin olduğu miting hem İzmir'de hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan mitingde, hem Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerini ortaya koydu hem de terör örgütü PKK/YPG'nin desteğini arkasına alan 7'li koalisyona ve karanlık pazarlıklara sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan İzmir'de, "Bu millet, bu muhteşem katılım sana 'Yürü Kemal' demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masa ki görünürdeki yedi ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor. Birinin vadettiğine öteki kahroluyor. Birinin yücelttiğin öteki yerin dibine sokuyor. Birinin 'Elif' dediğine öteki 'mertek' diyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri büğrü ayaklar olur? Biri HDP'ye ve onun üzerinden PKK'ya sözler verildiğini söylüyor öteki inkar ediyor. Kandil'den 'Oyumuz Kılıçdaroğlu'na' deniliyor. Kandil nedir? Terör örgütünün elebaşları orada. Benim İzmirli kardeşlerim, bu Kandil'e 'evet' der mi? Ama bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta sandıkta verecek." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için gerçekleştirdiği İzmir'deki tarihi miting yurtdışında da büyük ses getirdi. İngiliz BBC, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasında Türkiye'nin batısında yeniden ortaya çıktı ve gürledi." mesajıyla öne çıkardığı haberinde dikkat çeken ifadelere yer verdi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

BBC haberinde, "İzmir'de büyük bir kalabalık, güneşin altında saatlerce onu bekledi." vurgusunu yaparken muhalefetin kalesindeki mitinge güçlü bir katılım olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlığından eser olmadığı kaydedilen haberde BBC; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 dakika boyunca güçlü bir ses tonuyla konuşarak Türkiye'yi sadece kendisinin büyütebileceğini söylediğini aktardı.

BBC, İzmir'deki tarihi kalabalığa vurgu yaparak, "Destekçilerine güven verecek ve rakiplerini endişelendirebilecek hırçın bir performanstı." ifadelerine yer verdi. BBC, "Bu eski Erdoğan'dı" dedi.

Erdoğan mekana Togg'la geldi... TEKNOFEST'te muazzam görüntüler
Erdoğan mekana Togg'la geldi... TEKNOFEST'te muazzam görüntüler

Gündem

Erdoğan mekana Togg'la geldi... TEKNOFEST'te muazzam görüntüler

Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever
Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever

Gündem

Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever

Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!
Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!

Gündem

Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!

Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı" target="_blank">
Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Gündem

Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Erdoğan’dan Fulya Öztürk’e adaylık teklifi! Bu kız var ya bu kız.
Erdoğan’dan Fulya Öztürk’e adaylık teklifi! Bu kız var ya bu kız.

Gündem

Erdoğan’dan Fulya Öztürk’e adaylık teklifi! Bu kız var ya bu kız.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yooo

Asıl arkadan çekilen fotoyu gösterin.Öyle dolu olmadığını görür millet

bir sonraki miting EGE ADALARINDA VE ATİNADA İNŞALLAH:)))

..................
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23