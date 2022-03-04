‘Erdoğan’ın imzası çiğnenmesin’ Cumhur İttifakı’na İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Türkiye’deki batı yalakaları, İstanbul Sözleşmesi gibi Türk toplumuna aykırı uygulamaları hayata geçirmek için tüm güçleriyle saldırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aileyi parçalayan ve toplumda geri dönüşü zor yaralar açan İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etmesinin ardından özellikle LGBT destekçileri harekete geçti.

Diyarbakır Barosu'nun açtığı davada mütalaa sunan Danıştay Başsavcılığı, TBMM kararı olmadan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılamayacağını belirtti. Ayrıca kararın iptali istendi.

Meclis’in çoğunluğunun AK Parti ve MHP’de olduğu için, sonuç itibariyle iptalin yine gerçekleştirileceğinin altını çizen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, usulü tartışmanın gereksiz olduğunu söyledi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu gelişmeler de masaya yatırıldı.

Programda konuyu değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Bunun kanunla yapılması gerektiğini söylüyorlar. O noktada benim de küçük küçük eleştirilerim olabilir. Böyle bir şeyi tartışmaya gerek yok. Meclis yeni bir kanun çıkarsın ki buna gücü var. Cumhurbaşkanı'nın da kanaati bu yönde. Kendisi çoğunluk partisinin genel başkanı da olduğuna göre, cumhurbaşkanının imzasını çiğnetmeyin, hemen bir kanun sevki yapın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, böyle usuli tartışmalar üzerinden birilerinin sanki işin esası hakkında da bir tartışma varmış gibi algı üretmesine fırsat verilmesin.”