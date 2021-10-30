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Yaşam Erdoğan'ın himayesindeki Siyam ikizleri göreve başladı
Yaşam

Erdoğan'ın himayesindeki Siyam ikizleri göreve başladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümünden mezun olan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesi'nde göreve başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 14:38:00 -
Erdoğan'ın himayesindeki Siyam ikizleri göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü'nde eğitim gören siyam ikizi Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk görev yerinde çalışma hayatına başladı.

Siyam ikizleri, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesi'nde göreve başladı.

Kütüphaneye yeni gelen kitapları raflara yerleştiren ikizler, çalışmayı çok sevdiklerini ve artık kendi ayakları üzerinde durduklarını ifade etti.

"Kitaplarla iç içe olmak bizi çok mutlu etti"

Yeni göreve başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Ayşe ve Sema Tanrıkulu, “Yeni görevimiz çok mutluyuz. Bize destek olan ve bu görevde layık gören Cumhurbaşkanımıza, diyanet işleri başkanımıza ve il müftümüze çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerinden. Kitaplarla iç içe olmak bizi çok mutlu etti. İnsan kendi ayakları üzerinde durmalı. Biz ayaklarımızın üzerinde durduğumuza inanıyoruz ve çok mutlu oluyoruz” dediler.

"Onları mutlu eden her türlü çalışma bizleri de mutlu etmektedir”

İl Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu ise “Rabbim hayırlara vesile kılsın ve kızlarımızın görevleri hayırlı olsun. Ayşe ve Sema Tanrıkulu, görevlerini Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde il müftülüğümüzün kütüphanesinde göreve başladılar. Görevleri hem bizim için hem de onlar için yeni bir heyecan alanı oldu. Bu dönem içinde heyecanla göreve gelip kitaplarla ilgilenmek onları mutlu etti. Onları mutlu eden her türlü çalışma bizleri de mutlu etmektedir” dedi.

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