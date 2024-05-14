Erdoğan'ın Hamas çıkışı Yunan basınında: "İki lider, Hamas için aynı fikirde olmadıkları konusunda anlaştı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdi.

Yunanistan ile Türkiye arasında çözülemeyecek sorun olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak." dedi. Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlaması konusunda mutabık olmadıklarını belirten Erdoğan,"Hamas, terör örgütü değil, bir direniş örgütüdür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Miçotakis zirvesi, Yunan kamuoyunda geniş yer buldu. CNN Yunanistan görüşme için "İki lider, Hamas için aynı fikirde olmadıkları konusunda anlaştı." dedi. Haberde Erdoğan ve Miçotakis'in uzun istişarelerde bulunduğu ifade edilerek "İki lider de kameraların karşısına her zamankinden daha iyi bir ruh haliyle çıktı ve diyaloğu sürdürmeye kararlı görünüyorlardı" ifadesi kullanıldı.

Kathimerini Miçotakis-Erdoğan görüşmesinde pozitif gündeme vurgu yapıldığını aktardı. Gazete Hamas'ın ise yeni anlaşmazlık konusu olarak ortaya çıktığını bildirdi. Naftemporiki'de ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, Hamas ve Gazze Şeridi'ndeki savaşla ilgili bilinen argümanlarını tekrarladı." yorumu öne çıktı.

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Ethnos'da yer alan haberde ise "Fikir ayrılıkları ve dikenlere rağmen Miçotakis ve Recep Tayyip Erdoğan diyalog masasında kalmayı istediklerini gösterdiler ve bir sonraki randevularını şimdiden aldılar." ifadesi yer aldı.