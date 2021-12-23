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Medya 'Erdoğan'ın gücü yetmez' dediği anda dolar kurunu gördü! Emin Çapa böyle mavi ekran verdi
Medya

'Erdoğan'ın gücü yetmez' dediği anda dolar kurunu gördü! Emin Çapa böyle mavi ekran verdi

Sözde ekonomist Emin Çapa'nın doları düşürmeye artık Erdoğan'ın gücünün yetmeyeceğini söylediği esnada, ekranda dolar kurunun 15 TL'ye düştüğünü görünce verdiği tepki, izleyenleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 12:24:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından 18 TL'leri gören dolar kuru düşüşe geçti. Dolar kuru şu sıralar 11 TL seviyelerinde seyrediyor. Ancak kurun düştüğü gece yaşananlar ise Türkiye'ye ibret niteliğinde dersler verdi.

Sözde ekonomist mavi ekran verdi

Başkan Erdoğan'ın açıklama yaptığı ve doların düşmeye başladığı esnada sözde ekonomist Emin Çapa, dolar kurundaki yükselişten bahsederek Erdoğan'ın artık bunu düşürmeye gücünün yetmeyeceğini söylüyordu. Konuşması esnasında doların 18 TL'den 15 TL'ye düştüğünü gören Emin Çapa, adeta mavi ekran verdi. Çapa'nın o anları kameralara yansıdı.

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Yorumlar

İsmail zaza

Eğer bunlar ekonomistse ben ekonomi filozofiyim, bunlar televoleci ekonomistlerdir sahibinin sesidirler.
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İsmail zaza

Dolar 18 den 15 yenince kekeledi nasıl konuşacağını şaşırdı aklı b...... na karıştı.
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