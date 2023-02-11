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Medya Erdoğan'ın eski danışmanından akıl almaz çarpıtma! Haddini bil be adam
Medya

Erdoğan'ın eski danışmanından akıl almaz çarpıtma! Haddini bil be adam

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yine akıl almaz çarpıtmalara imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:58:00 -
Erdoğan'ın eski danışmanından akıl almaz çarpıtma! Haddini bil be adam

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden Karar gazetesi yazarı Akif Beki, yine akıl almaz çarpıtmalara imza attı. Hükümetin, yapıcı eleştiriden ve sorumluluktan kaçtığı yönünde bir algı oluşturmaya çalışan Beki, "Alınmayan tedbirden, geciken yardımdan, ihmal ve kusurdan herkes sorumlu, dış güçler dahil(!) Hele muhalefet belediyeleri bir numaralı sanık (!) Ödevlerini yapmadıkları için, yıkılan her binanın altında onlar da kalır, bir tek iktidar sorumlu tutulamaz(!) Sistem imar affına müsait. Vatandaştan vergi ve yardımla belediyelerden yetki toplamaya müsait. Depremzedeleri koruyamazken gerçek sorumluları saklayıp korumaya da müsait. Ancak hesabını iktidardan sormaya müsait değil. O kadarına izin vermiyor. İhanet suçuna girer" diyerek aklı sıra ironi yaptı. 

 

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