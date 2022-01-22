Erdoğan'ın dik duruşu karşısında ne diyeceklerini şaşırdılar! Nevşin Mengü'den görüntüler 'sızdırıldı' yalanı
İslami hassasiyetleri olanların tepkisine duyarsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik sert eleştirisi karşısında ne yapacağını şaşıran Nevşin Mengü, Erdoğan'ın sözlerinin gizli kalmasını isterken sızdırıldığını öne sürdü.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu'nun, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik hakaretine duyarsız kalmayarak sert ifadelerle tepki gösterdi.
Müslümanların dini değerlerine hakaret etmeyi "özgürlük" sayıp, edilen hakarete verilen tepkiyi, "tehdit" addeden muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedefe koydu.
Erdoğan'ın dik duruşu karşısında verecek cevabı olmayan Nevşin Mengü ise, Erdoğan'ın sözlerinin basında olmamasını istediği yalanını ortaya attı.
FOX TV canlı yayınında konuşan Mengü, "Bana gelen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, Sezen Aksu hakkında açıklama yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı basın müşaviri camide bulunan muhabirlere, 'Bunu yazmayın, Fahrettin (Altun) Bey de yazılmasını istemiyor' diyor. Olay sosyal medya aracılığıyla sızıyor. Bir de bu sızan kısmı. Kim bilir sızmayan neler söyleniyor." dedi.