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Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiler! 8 ülkeden dolara ağır darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçen D-8 ülkeleri, ticareti 'D8P Card' ile yapacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, bu projeyle doların etkisinin kırılacağını söyledi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:07
Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiler! 8 ülkeden dolara ağır darbe

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildiğini belirterek, ''Bu kart ile tüm üye ülkeler kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacak.'' dedi.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari

D8P kartla doların etkisi kırılacak

İstanbul'a gelen Shaari, D-8'in 2018 yılı faaliyetleri ve gelecek yıl hayata geçirecekleri havalimanları ağı, vizesiz seyahat ve D8P Card projelerini anlattı.

Shaari, D-8'in, eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde 1997'de kurulduğunu hatırlatarak, 20 yılda hedefledikleri birçok şeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

D-8'i kurduklarında 20 yıllık özel bir harekat planı hazırladıklarını ifade eden Shaari, ''2018 yılı sonu itibarıyla üye ülkeler olarak özellikle 6 önemli konuda birlikte çalıştık. Ticaret endüstrisi, tarım, gıda güvenliği, ulaşım, enerji ve turizm gibi alanlarda üye devletlerle bakanlar seviyesinde birçok toplantı yaptık ve çok başarılı çalışmalara imza attık. Eksik kalan alanlarda bitirmemiz gereken birtakım konular var. Onlar üzerinde de çalışmalar yapıp bir an önce sonuca bağlamak istiyoruz. 2019 yılında üye ülkeler arasında özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi şekilde hedefliyoruz. Enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor.'' diye konuştu.

Erdoğan'ın önerisiyle çalışma başlatıldı

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın D-8 üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticarette yerel para birimini kullanması önerisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine Malezyalı bir şirketin D8P Card (payment card) üzerine çalıştığını söyleyen Shaari, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarette lokal para birimi veya adına takas odası denilen bir yapının kurulmasına dair teklifte bulundu. Bunun üzerine Malezyalı bir şirket tarafından üretilen D8P Card (payment card) adında bir kartın kullanılması teklifi de sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi. Bu kart ile tüm üye ülkeler kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

D-8, master card veya visa card çıkarıyor

Yakın zamanda tüm üye ülkelerin merkez bankaları yetkililerinin bir araya gelerek bu çalışmayı tamamlayacaklarını dile getiren Shaari, şunları aktardı:

''Şu andan çok mutluyum ki hemen hemen herkes bu fikri çok beğendi ve benimsedi. Bu kart ile birlikte hazırlanacak uygulama sayesinde bu ödeme şekli tüm üye ülkelerin vatandaşları tarafından her türlü alışveriş ve turistik ziyaretlerde kullanılabilecek ve öğrenilmesi çok basit bir hale getirilecektir. Bir süre sonra bu kart, master card veya visa card gibi olacaktır.

Bununla birlikte geçen sene Malezyalı bir off-shore bankası ile D-8 yaratıcı ekonomi ve finansal merkez adındaki bir merkezi Kuala Lumpur'da kurmak için bir niyet mektubu imzaladık. Bu merkez için şu an uygun bir bina bakıyorlar. Bu merkezde İslami esaslara uygun birçok ticari faaliyetin teknolojik altyapısı oluşturulacak. Bununla birlikte sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmişliğe bir adım daha atmış olacağız. Sanırım 2019'daki çalışmalarımızın büyük kısmını bu projeler domine edecek. Bununla birlikte 2020-2030 arası projelerimizde altyapı hazırlıkları yapılacak."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:07
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Malezya
  5. Erbakan
  6. Kuala Lumpur
  7. Gelişen 8 Ülke
  8. D-8
  9. Necmettin Erbakan
  10. master card
  11. visa card

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