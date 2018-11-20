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Erdoğan'ın başarı sırrı... "Sen desen bana etme..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı hasta yatağında ziyaret etti, duasını aldı. İkilisinin görüşmesi sırasında, "Dua" hakkındaki diyalog, "Erdoğan'ın başarı sırrı" olarak yorumladı.

20 Kasım 2018 Salı 13:01

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı Beylikdüzü'nde tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

100 yaşındaki Nazmiye Balcı’nın elini öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şifa dileklerini iletti.

"Sen desen bana etme, edeceğim ben oni"

Erdoğan, Balcı'ya, "Tanıdın mı beni ? Ben Cumhurbaşkanı." diye sordu. Sorunun üzerine Balcı, "Hakikaten mi?" dedi. Kendisinden dua isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balcı, "Ediyorum. Sen desen bana etme, edeceğim ben oni" diye karşılık verdi. 

Erdoğan'ın başarı sırrı

Siyaset arenasına giriş yaptığı günden beri peş peşe başarılarıyla Türk siyasetine adını yazdıran Cumhurbaşkanının bu dua diyaloğu, "İşte Erdoğan'ın başarı sırrı" diye yorumlandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Nazmiye Balcı
  3. Erdoğan'ın başarı sırrı
  4. dua

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