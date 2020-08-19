Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yayımlayan Yiğit Bulut, "Reis'i iyi dinleyin" ifadesini kullandı.

Bulut, paylaşımının devamında ise; "Kuklalar ve kuklacılar için yolun sonu" değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit Bulut'un paylaşımından sonra merak iyice zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği müjdenin ne olduğu konusunda heyecan doruklara çıktı. Vatandaşlar açıklanacak müjdenin ekonomi mi, teknoloji mi, milli güvenlik üzerine mi olduğu yönünde tahminlerde bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bomba açıklamaları

Erdoğan, aşkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın Açılış Töreni'nde gerçekleştirdiği açıklamasında, cuma günü tüm milletimize bir müjdenin verilmesiyle karşı karşıya olduklarını tahmin ettiklerini bildirdi. "Buna inanıyorum" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, şu anda kendilerinin de bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisinde olduklarını söyledi. Erdoğan, Cuma günü bu müjdenin tüm milletimize verilmek suretiyle Anadolu'da yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inandığını kaydetti.

Bakan Albayrak: Biraz meraklanalım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklanacak müjdeyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuş, "Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım." ifadelerini kullanmıştı.

Fahrettin Altun: İple çekiyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da açıklanacak müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cuma gününü iple çekiyoruz..." dedi.