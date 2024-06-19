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Sosyal Medya Erdoğan'ın Aziz Nesin'e verdiği ders gündem oldu! "Ben şeriatçiyim"
Sosyal Medya

Erdoğan'ın Aziz Nesin'e verdiği ders gündem oldu! "Ben şeriatçiyim"

Yeniakit Publisher
2024-06-19 07:36:00 -

Aziz Nesin bir televizyon programında "Tayyip Erdoğan 'ben şeriatçıyım' diyor, böyle insanların olduğu ülkede yaşanmaz" açıklamasının üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlanıyor ve Aziz Nesin'e hayatının en büyük dersini verdiği video sosyal medyada gündem oldu.

Aziz Nesin, bir televizyon programında "Tayyip Erdoğan 'ben şeriatçıyım' diyor, böyle insanların olduğu ülkede yaşanmaz" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözlerin ardından Tayyip Erdoğan, canlı yayına bağlanarak Aziz Nesin'e hayatının dersini verdi. Bu olay, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı ve geniş çapta tartışmalara neden oldu. Erdoğan'ın, Nesin'e verdiği cevap, birçok kişi tarafından "hayatının en büyük dersi" olarak nitelendirildi.

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