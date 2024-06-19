Erdoğan'ın Aziz Nesin'e verdiği ders gündem oldu! "Ben şeriatçiyim"

Aziz Nesin, bir televizyon programında "Tayyip Erdoğan 'ben şeriatçıyım' diyor, böyle insanların olduğu ülkede yaşanmaz" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu sözlerin ardından Tayyip Erdoğan, canlı yayına bağlanarak Aziz Nesin'e hayatının dersini verdi. Bu olay, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı ve geniş çapta tartışmalara neden oldu. Erdoğan'ın, Nesin'e verdiği cevap, birçok kişi tarafından "hayatının en büyük dersi" olarak nitelendirildi.