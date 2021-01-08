Erdoğan’ın Ayasofya sözü Yunan’ı üzdü
Ayasofya Camii bir defa daha Yunan basınında manşetlere çıktı...
Sözcü gazetesinin, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılışını “2020’nin felaketi” olarak değerlendirmesi sonrası konuya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoan’ın sözleri Yunan basınını rahatsız etti. Erdoğan’ın Sözcü gazetesinin haberine tepki göstererek “Ayasofya, 2020’nin taçlı yıldızıdır” ifadesini kullanması Yunanistan’da gündem oldu. Birçok Yunan gazetesi gibi Proto Thema gazetesi de, Sözcü gazetesinin Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesini “felaketler” arasında gösterdiğini anımsattı.
“Açıklamar kışkırtıcı” imiş
Ayasofya’nın yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayasofya, 2020’nin taçlı yıldızıdır” açıklamasının rahatsız ve “kışkırtıcı”olduğunu savundu.