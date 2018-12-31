'Erdoğan'ın ayağına futbol topunu vereceksiniz...'

İncelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere geldiği Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi sınırları dışında çok geniş bir alana hitap ettiğini belirterek, dünyada Türkiye'nin liderliğine, inisiyatif almasına, gelişmesine ve uzatacağı yardım eline umut bağlayan ciddi bir nüfus olduğunu söyledi.

Soylu, bugün yaşanan vekalet savaşlarının, terör ve Orta Doğu'daki karmaşanın aslında tam da bu yükselişi engellemek için kurgulanmış işlem olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu fotoğrafı okumak zor değildir. Binlerce kilometre öteden gelen ülkeler, bu coğrafyada garip bir hesabın peşindedir. Amerika Orta Doğu'ya 69 milyar dolar savunma bütçesi ayırdı. İngiltere 50 milyar dolar savunma bütçesi ile Orta Doğu'daki etkinliğini artırmaya çalışırken Fransa 2019 ile 2025 yılları arasında 295 milyar avro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Bu ülkelerin hiçbirisi resmi olarak kimse ile savaşta değil ve komşularının hiçbirisinin kendilerine yönelik bir saldırısı, bir tehdit söz konusu değil. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararına ilk tepki Fransa'dan geldi, serzenişte bulundular. Keza yıllardır PKK'ya batıdan destek geliyor, bunu sokaktaki çocuklar dahi biliyor."

Bakanlık olarak gerçekleştirilen kayyum atamalarıyla şehir ve ilçelerin çehresinin değiştiğine dikkati çeken Soylu, "Tunceli'de bugün huzuru görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmadıysa altı yediden sonra sokağa çıkmanın zor olduğu, 'Acaba ne olur?' diye Pülümür yolunda ürken ve korkan insanların yerine, Allah'a şükürler olsun gece bir ikisine kadar Munzur'u seyreden bir Tunceli'yi oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Onların inadına kadın, gençlik, kültür merkezlerimiz, parklarımız, yollarımız var"

Bakan Soylu, "Belediyelerde görevlendirmeyi neden yaptınız diye bize kızdılar." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar belediyeleri yönetiyorlardı, dağlardan görevlendirdikleri, terör örgütlerinden görevlendirdikleri insanlarla yönetiyorlardı. Şimdi bizim arkadaşlarımız yönetiyor. Geçenlerde Ağrı'ya gittim ve bir gün orada çalıştım. Bundan 3 sene önce Ağrı'daki sokaklar çöpten geçilmiyordu, belediye çöp toplamaktan acizdi. Bırakın diğer hizmetleri, her yer kokuyordu, şimdi tertemiz. Yönetecekler, buradan dağa adam para gönderecekler, lojistik sağlayacaklar. Onların söylediklerini, milletin vergileri üzerinden dağıtacaklar. Şimdi onların inadına kadın, gençlik, kültür merkezlerimiz, parklarımız, yollarımız var. Tunceli'deki ve diğer yerlerdeki kayyum kardeşlerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Paranın nasıl kullanılacağını, milletin hakkının millete nasıl verileceğini, nasıl hizmetkar olunabileceğini, öyle kör ideolojiler üzerinden milleti sömürenlerin nasıl sahtekarlık yaptıklarını anlatıyorlar."

Bu seçimdeki hedefin sadece belediye başkanlığı olmadığına işaret eden Soylu, "Asıl amaç, 'Biz bu terör örgütünü, onun sözcülerini, başımıza musallat olan, çocuklarımızın geleceğini karartan, Kandil'deki ahlaksızların borazanlığını yapan adamları istemiyoruz.' mesajını önceki seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkartabilmektir." dedi.

"Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımlarını atacağı bir yıl olacak"

Bakan Soylu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerin ardından 4,5 yıl seçim olmayacağına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bu ne demektir, biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın ayağına futbol topunu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP'ye gol atacak, bir PKK'ya golü atacak, bir Türkiye'yi geri bırakmaya çalışanlara, o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına golü atacak. O golü attıkça milletimiz hop oturup hop kalkacak. Sevinci, heyecanı, geleceğiyle beraber çocuklarımız yarını kucaklayacak. Önümüze 4,5 yıl seçimsiz, tartışmasız Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımlarını atacağı bir yıl olacak."

Bu seçimler öncesinde çeşitli tartışmaların gündeme getirildiğine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle ekonomide de, seçim var, acaba ne olacak? Acaba AK Parti seçimi alacak mı, alamayacak mı? Acaba Cumhur İttifakı başarılı olabilecek mi, olamayacak mı diye bir endişenin olmayacağı ve tam 4,5 yıl boyunca Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun kalesine golleri peşi peşine atacağı bir 4,5 yılı hep beraber yaşayacağız inşallah. Bunu hizmetlerle zenginleşmeyle demokrasi ve özgürlükle beraber. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Kent merkezindeki "Millet Bahçesi", "15 Temmuz Şehitler Parkı" ile "Millet Kıraathanesi"nde de incelemelerde bulunan Bakan Soylu, burada öğrencilerin söylediği "Dersim dört dağ içinde" türküsüne eşlik etti.

Bakan Soylu, daha sonra Tunceli Valiliğine de ziyarette bulundu.